Грузооборот петербургского Большого порта вырос в полтора раза за год

По итогам минувшего апреля грузооборот "Большого порта Санкт-Петербург" составил 4,3 миллиона тонн, сообщили 15 мая "Ведомости" со ссылкой на данные Ассоциации морских торговых портов. Это в полтора раза превышает результаты апреля 2022 года, отмечает издание.

Достигнутый в предыдущем месяце результат стал максимальным с марта прошлого года, когда о приостановке работы в России объявили крупнейшие зарубежные контейнерные линии. Грузооборот порта по итогам января-апреля 2023 года составил 13,9 миллиона тонн, что на 10% ниже прошлогоднего уровня. При этом по итогам первого квартала падение относительно аналогичного периода прошлого года составило 24,4%. Отсюда издание делает вывод о замедлении падения грузооборота и начале его восстановления.

В то же время в грузообороте портов Ленобласти наметилась положительная динамика, информируют "Ведомости". Так, по итогам января-апреля перевалка грузов в Усть-Луге выросла на 17,6% до 43 миллионов тонн, а в Приморске — на 13,2% до 23,1 миллиона тонн. В то же время грузооборот Высоцка снизился на 12,2% до 4,4 миллиона тонн, однако он может вырасти в этом году, заявил изданию доцент факультета бизнеса, таможенного дела и экономической безопасности СПбГЭУ Александр Дмитриев.