Старинный дом на набережной Фонтанки продали с молотка за 156 млн рублей

Расположенный на пересечении набережной реки Фонтанки и Прядильного переулка дом Чанжина продали на аукционе за 156 млн рублей. Информация об этом содержится в пресс-релизе Российского аукционного дома. Конкурс проходил по распоряжению администрации Петербурга.

С молотка пустили пустующее здание площадью чуть более 2,4 тысяч кв. метров с участком под ним в две тысячи "квадратов". Приобретателем земли и самого объекта стала компания "Гелант".

Дом Чанжина возвели в 1835 году. В 1990-х его признали памятником культуры. Через двадцать лет здание опустело. По версии РАД, дом можно приспособить под офисный центр либо апарт-отель.