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Новости 18:45

Нынешним летом более 100 поселений в Ленобласти обработают от борщевика

фото ЗакС политика Нынешним летом более 100 поселений в Ленобласти обработают от борщевика

Грядущим летом 2023 года в Ленинградской области произведут обработку от борщевика на территории свыше 5 тысяч гектар и 106 поселений, информирует пресс-служба правительства региона.

Указывается, что жители, нуждающиеся в обработке от травяного "недуга", также могут обратиться к локальным властям с тем, чтобы их участки включили в перечень территорий, подверженных санитарному "воздействию". Обращения по этому вопросу можно оставить на "Госуслугах".

Как уточнил глава комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко, областное правительство предоставило населению все необходимые консультации по борьбе с борщевиком.


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