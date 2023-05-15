Нынешним летом более 100 поселений в Ленобласти обработают от борщевика

Грядущим летом 2023 года в Ленинградской области произведут обработку от борщевика на территории свыше 5 тысяч гектар и 106 поселений, информирует пресс-служба правительства региона.

Указывается, что жители, нуждающиеся в обработке от травяного "недуга", также могут обратиться к локальным властям с тем, чтобы их участки включили в перечень территорий, подверженных санитарному "воздействию". Обращения по этому вопросу можно оставить на "Госуслугах".

Как уточнил глава комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко, областное правительство предоставило населению все необходимые консультации по борьбе с борщевиком.