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В Петербурге арестован курсант за попытку сжечь релейный шкаф

фото ЗакС политика В Петербурге арестован курсант за попытку сжечь релейный шкаф

Петербургский гарнизонный военный суд избрал вечером 15 мая меру пресечения для курсанта военного вуза Тимура Кирсанова. Молодой человек обвиняется в покушении на совершение террористического акта (ч. 3 ст. 30 — ч.1 ст. 205 УК РФ).

По решению суда Кирсанов отправлен под стражу до 13 июля. Сам он возражал против меры и "просил не избирать ее вовсе", пересказала объединенная пресс-служба судов Петербурга. Заседание проходило в закрытом режиме.

Как утверждает "Фонтанка", Кирсанову вменяется попытка поджога релейного шкафа на железнодорожном перегоне между Финляндским вокзалом и станцией Ланской. Сотрудники ОЖД нашли там лом, газету и горючую жидкость, после чего было возбуждено уголовное дело. Накануне стало известно о задержании курсанта. В качестве мотива для попытки поджога называется стремление заработать. Согласно предварительной информации, молодой человек получил через мессенджер задание, за выполнение которого рассчитывал получить 15 тысяч рублей.


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