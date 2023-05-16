В Петербурге арестован курсант за попытку сжечь релейный шкаф

Петербургский гарнизонный военный суд избрал вечером 15 мая меру пресечения для курсанта военного вуза Тимура Кирсанова. Молодой человек обвиняется в покушении на совершение террористического акта (ч. 3 ст. 30 — ч.1 ст. 205 УК РФ).

По решению суда Кирсанов отправлен под стражу до 13 июля. Сам он возражал против меры и "просил не избирать ее вовсе", пересказала объединенная пресс-служба судов Петербурга. Заседание проходило в закрытом режиме.

Как утверждает "Фонтанка", Кирсанову вменяется попытка поджога релейного шкафа на железнодорожном перегоне между Финляндским вокзалом и станцией Ланской. Сотрудники ОЖД нашли там лом, газету и горючую жидкость, после чего было возбуждено уголовное дело. Накануне стало известно о задержании курсанта. В качестве мотива для попытки поджога называется стремление заработать. Согласно предварительной информации, молодой человек получил через мессенджер задание, за выполнение которого рассчитывал получить 15 тысяч рублей.