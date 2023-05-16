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"Известия": Крупнейшие банки стали взимать комиссию за переводы клиентов с других карт

фото ЗакС политика "Известия": Крупнейшие банки стали взимать комиссию за переводы клиентов с других карт

Почти все крупные российские банки ввели комиссию за так называемое "стягивание" денег, выяснили 16 мая "Известия". Речь идет об операции, позволяющей клиенту сделать себе через приложение банка перевод со счета в другой кредитной организации — например, с зарплатной карты.

Средняя величина комиссии за "стягивание" составляет 1-2 % в зависимости от банка. С начала года плату за подобные переводы ввели три кредитные организации, а всего она имеется у по меньшей мере 15 учреждений, подсчитали "Известия". В то же время собеседник издания в банковском секторе сообщил о 25 таких организациях.

В Центробанке изданию сообщили, что получают единичные жалобы от клиентов на комиссию за перевод личных средств. Величину комиссий банки вправе устанавливать самостоятельно на основе договоров с клиентами, однако в случае с ранее заключенными договорами их условия должны согласовываться с потребителями услуг. Если последние считают условия договора нарушенными, они вправе обратиться в суд или в службу финансового уполномоченного.

"Появление комиссии обусловлено достижением определенного объема в операциях по "стягиванию" денег, который банки уже начали ощущать", — прокомментировал ситуацию доцент РЭУ имени Плеханова Максим Марков. Он предположил, что меру могут ввести и другие банки из топ-50. Само ее появление он объяснил тем, что финансовые организации выставляют заградительные барьеры, чтобы воспрепятствовать утеканию средств конкурентам.

Фото: pixabay


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