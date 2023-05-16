В Петербурге по педофильскому делу задержали полицейского

Сотрудник МВД, работающий воспитателем в петербургском центре временного содержания (ЦВС) для несовершеннолетних правонарушителей, стал фигурантом уголовного дела. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силового ведомства, его преследуют по статьям об изнасиловании (ст. 131 УК) и совершении развратных действий (ст. 135 УК).

По версии следствия, потерпевшей стала 14-летняя гражданка одного из государств ближнего зарубежья. Она оказалась в ЦВС из-за того, что покинула родительский дом в Москве и начала вести асоциальный образ жизни.

После того, как сотрудники отдела собственной безопасности петербургского главка полиции подтвердили информацию о противоправных действиях фигуранта, его задержали для проведения процессуальных действий. О криминальных эпизодах стало известно благодаря профилактическим беседам с находящимися в ЦВС несовершеннолетними. Такие разговоры правоохранители инициируют регулярно.