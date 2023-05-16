Член СПЧ предложил цифровизировать административный надзор за заключенными

Административный надзор за вышедшими на свободу заключенными следует облегчить при помощи инструментов цифровизации, заявил РИА "Новости" ответственный секретарь Москвы, член Совета по правам человека Алексей Мельников. Общественник предположил, что помочь этому могла бы разработка приложения.

"На мой взгляд, в данном вопросе может помочь цифровизация. Возможно, через приложение, в котором освободившийся гражданин сможет "отмечаться", — предположил Мельников. Он уточнил, что выступает за изменение существующей системы административного надзора.

В качестве примера он привел женщину, освободившуюся из колонии после восьми лет заключения. Теперь она подвергается "издевательствам со стороны сотрудников полиции", которые являются к ней по ночам и рано утром, а если им не открывают дверь, то ставят пометку о нарушении.

Также Мельников выразил мысль, что в подобных условиях трудоустройство освободившегося гражданина представляется проблематичным. При этом факт получения работы говорит о том, что человек хочет изменить свою жизнь, и ему нужно в этом помогать и постепенно снижать надзор, добавил он.

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