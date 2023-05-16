Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за непригодного жилья в Сестрорецке

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил петербургским подчиненным возбудить уголовное дело после жалоб жителей Сестрорецка на качество жилищных условий в одном из домов 1917 года постройки.

Как сообщает информационный центр СК, петербургское управление ведомства уже возбуждало дело по этому поводу, однако надзорный орган отменил решение.

Суть проблемы в том, что у жильцов продолжительное время нет горячей и холодной воды, газоснабжения, отопления и канализации. При этом они регулярно платят за коммунальные услуги. Отмечается, что местные чиновники в решении накопившихся проблем заявителей не помогают.

В ходе расследования Бастрыкин требует от коллег принять "исчерпывающие меры к восстановлению жилищных прав граждан". В проблемном доме, в частности, проживают пенсионеры, инвалиды и семьи с детьми.