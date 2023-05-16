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Новости 12:48

День мостовика собираются учредить в Петербурге

фото ЗакС политика День мостовика собираются учредить в Петербурге

В Заксобрание Петербурга поступил законопроект об учреждении новой памятной даты — Дня работника мостостроения. Его предлагается отмечать 4 декабря.

С инициативой о введении новой памятной даты выступила парламентская комиссия по транспорту. Ее председатель Алексей Цивилев объяснил, что 4 декабря — день открытия первого постоянного моста через Неву.

"Возможность отметить праздничную дату, связанную с профессией, прекрасный повод для неформального общения коллег и единомышленников. В Санкт-Петербурге несколько сотен мостов, которые являются достопримечательностями города, такого количества мостов нет ни в одном городе России", - написал Цивилев в пояснительной записке. 

В юридическом управлении ЗакСа отметили, что, поскольку введение новой памятной даты подразумевает возможность расходования на нее бюджетных средств, на законопроект необходимо заключение губернатора.

Фото: pixabay


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