Суд в Москве взыскал с Meta* компенсацию блогерам за расходы на рекламу

Мещанский районный суд Москвы частично удовлетворил коллективный иск блогеров к американской компании Meta* из-за не оказанных услуг, сообщили 16 мая "Ведомости". Истцы добивались компенсации за ранее оплаченную таргетированную рекламу.

Согласно решению суда, компания должна выплатить истцам 4,5 миллиона рублей, из которых три миллиона представляют непосредственно расходы на рекламу.

Иск инициировал в октябре прошлого года "Совет блогеров", заявила его основатель Валерия Рытвина. Она же представляла интересы 15 истцов в суде. Они утверждали, что в 2021 и начале 2022 года приобрели рекламу в Facebook** и Instagram**, однако позже оказались лишены доступа к рекламным кабинетам, из-за чего оплаченные ими услуги остались невыполненными.

Изначально истцы добивались выплаты 18 миллионов рублей. Из этой суммы 15 миллионов приходилось на компенсацию морального вреда из-за "нравственных страданий, стресса в связи с падением охватов в социальных сетях", говорилось в тексте иска.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена