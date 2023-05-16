ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 13:13

По предложению Путина Госдума денонсировала ДОВСЕ

фото ЗакС политика По предложению Путина Госдума денонсировала ДОВСЕ

Депутаты Государственной думы проголосовали 16 мая за денонсацию договора об обычных вооруженных силах в Европе, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. Документ был внесен президентом Владимиром Путиным 10 мая, инициатива встретила единогласную поддержку народных избранников.

В пояснительной записке к проекту утверждается, что ранее ДОВСЕ "являлся достаточно действенным и эффективным для начала 90-х годов инструментом укрепления европейской безопасности", однако теперь он якобы "во многом устарел и утратил связь с действительностью". В связи с этим президент считает нужным выйти из соглашения.

"Текущее положение дел требует принятия мер по денонсации Договора и начале внутригосударственных процедур по выходу из него Российской Федерации", — гласит текст пояснительной записки к проекту.

Выход из ДОВСЕ повлечет за собой расторжение ряда связанных с ним международных договоров, касающихся максимальных уровней располагаемого вооружения, отмечается в тексте.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости16 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑




О редакции Реклама