В Невском районе Петербурга открылась многопрофильная клиника

Возле станции метро "Улица Дыбенко" в Петербурге начал работу новый многопрофильный медцентр холдинга "СМ-Клиника". Как сообщает РБК Петербург, открыться он должен был еще прошлой осенью.

Задержка оказалась связана с логистическими проблемами при поставках импортного оборудования из так называемых недружественных стран. Всего техники закупили на 47 млн рублей.

Объем инвестиций в учреждение составил около 460 млн рублей. Руководство холдинга полагает, что эти вложения окупятся не раньше, чем через пятнадцать лет. Предполагается, что в месяц медцентр площадью 2,5 тысяч кв. метров сможет обслуживать 7-8 тысяч пациентов.

Следующую похожую клинику холдинг собирается открыть в северных районах города.