Мурманского студента арестовали по делу о поджоге военкомата

Октябрьский районный суд Мурманска отправил на два месяца в следственный изолятор гражданина 2004 года рождения, которого обвиняют в поджоге здания одного из городских военкоматов. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Дело на арестанта завели по статье о теракте (ч. 1 ст. 205 УК). О молодом человеке известно, что он живет в общежитии без регистрации.

По версии силовиков, с места совершения преступления исполнитель попытался скрыться, а также уничтожить улики. Оба действия ему не удались.

Пожар в здании военкомата случился в ночь на 14 мая. В результате поджога выгорела обстановка площадью 100 кв. метров.