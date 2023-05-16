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Новости 15:37

Беглов наградил многодетного главу жилкома Зотова

фото ЗакС политика Беглов наградил многодетного главу жилкома Зотова

Губернатор Петербурга Александр Беглов 15 мая присвоил почетное звание города "За заслуги в воспитании детей" главе жилищного комитета Олегу Зотову. На торжественном мероприятии, помимо председателя жилкома, присутствовала его супруга и четверо детей. Всего Зотов воспитывает пятерых детей. 

Чете Зотовых присвоили звание II степени. Оно предусматривает выплату в размере 50 тысяч рублей. 

Всего 15 мая наградили 15 семей. Мероприятие проходит ежегодно. Оно приурочено к Международному дню семьи. Сейчас в городе проживает почти 51 тысяча многодетных семей. Беглов, поздравляя присутствующих, также напомнил, что "сам рос в такой семье, в семье воина-фронтовика", а также пожелал "мира и тепла" их домам. 

Константин Леньков


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Упоминаемые персоны
Зотов Олег Юрьевич




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