ФАС продлила срок действия преференций "Петербургским аптекам"

Федеральная антимонопольная служба во второй раз согласовала предоставление преференций АО "Петербургские аптеки", принадлежащему комитету имущественных отношений. Как сообщает пресс-служба ведомства, срок их действия продлили еще на год.

Разрешениие на аренду нежилых помещений сопровождается рядом условий и ограничений. В частности, от аптек требуется продавать не менее двух препаратов в каждой категории из минимального ассортимента. Кроме того, АО не разрешается открывать в границах города новые аптеки. В прошлом году введенные антимонопольщиками ограничения стали предметом для судебного разбирательства, в котором Смольный проиграл.

Сеть "Петербургские аптеки" насчитывает 86 точек реализации лекарств.