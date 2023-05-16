ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 15:50

ФАС продлила срок действия преференций "Петербургским аптекам"

фото ЗакС политика ФАС продлила срок действия преференций "Петербургским аптекам"

Федеральная антимонопольная служба во второй раз согласовала предоставление преференций АО "Петербургские аптеки", принадлежащему комитету имущественных отношений. Как сообщает пресс-служба ведомства, срок их действия продлили еще на год.

Разрешениие на аренду нежилых помещений сопровождается рядом условий и ограничений. В частности, от аптек требуется продавать не менее двух препаратов в каждой категории из минимального ассортимента. Кроме того, АО не разрешается открывать в границах города новые аптеки. В прошлом году введенные антимонопольщиками ограничения стали предметом для судебного разбирательства, в котором Смольный проиграл.

Сеть "Петербургские аптеки" насчитывает 86 точек реализации лекарств.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости16 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑




О редакции Реклама