Житель Киришского района погиб на СВО

Администрация Киришского района Ленобласти рассказала 16 мая о гибели рядового Максима Круглова в ходе спецоперации в Донбассе. Как сообщается, смерть военнослужащего наступила от полученных ранений.

"От ранений, полученных при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, героически погиб Максим Александрович Круглов. Этот солдат отдал свою жизнь за Родину, защищая ее независимость и будущее своих сограждан", - говорится в сообщении в официальной группе районной администрации "ВКонтакте".

Как следует из поста в группе "Своихнебросаем47" в соцсети, Круглов погиб 9 мая. В Киришах он работал на нефтеперерабатывающем заводе в цеху № 13. Родился он в 1992 году в селе Оскуй Новгородской области, там же состоятся похороны.