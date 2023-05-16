Возле Финляндского вокзала отремонтировали трамвайные пути

Сотрудники АО "Трест" модернизировали трамвайные пути на улице Комсомола в Петербурге, о чем сообщила пресс-служба Смольного. Накануне по площади Ленина на регулярной основе вновь стали ходить трамваи.

Работы велись на западном отрезке улицы протяженностью 350 метров.

В ходе ремонта специалисты, в частности, обновили рельсошпальную решетку. Новые рельсы обладают повышенной прочностью, что было сделано в целях безопасности движения.

Всего до конца года чиновники планируют привести в порядок 20 километров трамвайных путей.