Руководство МВД пригрозило уголовной ответственностью рэперам с треками о наркотиках

Заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов посетил заседание комитета Госдумы по охране здоровья, на котором обсуждались новые законопроекты. Речь, в частности, зашла о поправках в законодательство, ужесточающих ответственность за пропаганду наркотиков. Высокопоставленный силовик поделился своим взглядом на затронутую проблему применительно к массовой культуре.

"С рэперами, которые поют на тему наркотиков, придется проводить профилактические беседы на уровне административной ответственности. Если они будут продолжать — будем сажать, куда деваться. Пусть готовятся тогда. Но — после 2024 года", - приводит фрагмент его речи РИА "Новости".

Для того, чтобы попасть под уголовное преследование, исполнителям нужно будет не менее двух раз оказаться привлеченным по "наркотической" статье к административной ответственности, уточнил Зубов. Вместе с тем, в планы МВД не входит отправлять соотечестенников в места заключения тысячами, заверил он.

Новые поправки, по словам Зубова, также обяжут производителей того или иного контента предупреждать аудиторию об упоминании в нем наркотических средств.

фото: мвд.рф