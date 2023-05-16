"Лайк - одно, комментарий - другое": Москалькова высказалась о наказании за реакции в соцсетях

Фракция "Новых людей" в Госдуме встретилась с омбудсменом Тамарой Москальковой и среди прочего обсудила с ней новый законопроект, по которому на россиян могут начать заводить дела из-за лайков и эмодзи в социальных сетях. Сейчас документ находится на рассмотрении в правительстве.

По мнению депутата Антона Ткачева, в случае принятия инициативы граждане станут еще больше бояться государства, и в стране установится "точно не та атмосфера, в которой нам хотелось бы жить". Выслушав доводы парламентариев, Москалькова согласилась, что писать и выражать бессловесные реакции в интернете - это не одно и то же.

"Есть человек, который сформулировал позицию и оформил в виде поста, и есть тот, кто лайкнул и даже не осознал, что в этом посте. Нельзя одинаково оценивать само действие по формулированию позиции и эмоцию, реакцию на этот пост. Лайк - одно, комментарий - другое", - приводит ответ чиновницы RTVI.

Коллеги Ткачева предложили добавить в статьи КоАП 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и 20.3.3 (дискредитауия армии) пункт о том, что под их действие не могут подпадать лайки и подобные реакции в соцсетях.