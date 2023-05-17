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Новости 9:28

В Ленобласти задержали мужчину, заподозренного в убийстве муниципального служащего

фото ЗакС политика В Ленобласти задержали мужчину, заподозренного в убийстве муниципального служащего

Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в убийстве муниципального служащего в Гатчинском районе Ленинградской области, информирует "Фонтанка".

Труп 60-летнего начальника отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений МО "Дружная Горка" обнаружила в парадной дома его жена днём ранее, 16 мая. Мужчина скончался от многочисленных ножевых ранений.

На подозреваемого силовики вышли быстро: им оказался пенсионер, у которого с чиновником был затяжной конфликт по земельному вопросу. 16 мая мужчина вновь приходил в муниципалитет, однако и в этот раз поссорился с чиновником. После этого он якобы подкараулил его у дома и напал.

Ночью 17 мая подозреваемый сам явился с повинной в ОП № 106.


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