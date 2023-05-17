Смольный выделил 77 млн рублей на мероприятия по случаю Дня города

Петербургский комитет по культуре предоставил субсидии нескольким НКО, которые должны будут организовать мероприятия по случаю Дня города и Дня славянской письменности и культуры. В общей сложности на эти цели уйдёт 87,5 млн рублей.

Всего средства предоставят пяти организациям, уточняет "Деловой Петербург". При этом театральное товарищество "Комик–трест" возьмёт на себя проведение сразу двух праздников.

День славянской письменности и культуры состоится 24 мая. На данное мероприятие НКО выделили более 10 млн рублей. Наибольшая сумма (9 млн) досталась АНО "Фестум про Арте (Праздник искусств)".

Торжества по случаю 320-летия Северной столицы традиционно пройдут 27 мая. На эти цели Смольный выделил 77,5 млн рублей. Большая часть суммы уйдёт на концерт на Дворцовой площади (67,6 млн). Подготовкой программы займётся некоммерческое партнёрство "ДансеОупен фестиваль". В концерте задействуют звёзд мирового оперного искусства и ведущих танцевальных коллективов страны.