МВД объявило в розыск режиссёра Ивана Вырыпаева

Министерство внутренних дел РФ разместило в своей базе данных документ об объявлении в розыск режиссёра Ивана Вырыпаева в рамках неуточнённого уголовного дела.

"Вырыпаев Иван Александрович, 3 августа 1974 года рождения. Разыскивается по статье УК", — сообщается в базе данных силового ведомства.

ТАСС пишет также, что суд в Москве заочно арестовал режиссёра и продюсера Александра Роднянского* по уголовному делу о распространении фейков об армии.

Добавим, что Вырываев уже длительное время живёт вне России.

*Минюст внёс Александра Роднянского в единый реестр иноагентов