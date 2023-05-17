Из петербургских школ после "взрывоопасных" сообщений эвакуировали более 12 тысяч человек

Лжеминеры в очередной раз прервали учебный процесс в 1 366 петербургских школах. Из-за писем "взрывоопасного" характера пришлось провести массовую эвакуацию учащихся и персонала, передаёт "Мойка78".

Сообщения идентичного характера с обещаниями привести в действие якобы заложенные в зданиях бомбы школы получили накануне, 16 мая.

На места незамедлительно отправлялись отряды взрывотехников. В обще сложности из учебных заведений эвакуировали почти 12,6 тысяч человек.

В итоге никаких взрывных устройств обнаружено не было. Полиция подняла вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела.