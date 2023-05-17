Смольный проиграл суд по приватизации земельного участка

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти занял сторону АО "Автопарк №6 "Спецтранс"" в его споре с комитетом имущественных отношений, о чем пишет "Деловой Петербург".

Компания, специализирующаяся на сборе и транспортировке отходов, добивалась права выкупить участок на проспекте Энергетиков, где расположен ее офис. В конце прошлого года она подала чиновникам соответствующее заявление, но встретила отказ.

КИО сослался на классификатор видов разрешенного использования участков, указав, что территория не предназначена для размещения автопарков. Однако петербургский арбитраж счел иначе, ориентируясь на практику Верховного суда. Последний в похожем споре уже признавал отказ государственных органов в приватизации земли неправомерным.

В ближайшее время стороны должны будут договориться о сумме сделки. Чиновников обязали заключить договор с автопарком в течение месяца.