За год сумма штрафов для иноагентов выросла в шестьдесят раз

Минюст представил депутатам Госдумы годовой отчет о контроле за деятельностью "лиц, находящихся под иностранным влиянием". Из документа, который изучил "Коммерсант", следует, что в прошлом году россиян признавали иноагентами в 1,75 раза чаще, чем годом ранее.

Частота присуждаемых иноагентам штрафов за год выросла еще более значительно (в 2,7 раза), а объем денежных взысканий вырос в целых 60 раз. Всего за нарушение законодательства об иноагентах в 2022 году выписали штрафов на 228,6 млн рублей.

Ведомство также доложило, что располагает сведениями о 861 так называемом аффилированном с иноагентами лице. На практике этот статус обычно мешает его носителям главным образом во время избирательных кампаний.