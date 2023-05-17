Коммунисты внесли в Госдуму законопроект о "ресторанном сборе" в пользу участников СВО

Депутаты Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев и Вячеслав Мархаев внесли на рассмотрение коллег инициативу, по которой 1% от суммы любого счета в кафе и ресторанах должен будет отчисляться в пользу участников военной спецоперации. Таким образом россиян хотят обязать финансировать фонд "Защитники Отечества". Ответственность за перевод денег возлагается на конкретное предприятие общественного питания. Действие инициативы также распространяется на ночные клубы.

"Взимание ресторанного сбора не вызывает негативного общественного резонанса со стороны посетителей, поскольку его взимание составляет незначительную часть чека (процент чаевых в ресторанах значительно больше), но создаст положительный эффект в рамках всей страны", - говорится в тексте пояснительной записки.

Авторы оговаривают, что полученные таким путем средства могут быть потрачены только на материальную поддержку участников СВО и членов их семей и ни на что другое.