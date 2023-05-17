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Новости 12:17

Прокуратура и Рособрнадзор нагрянули с визитом в Европейский университет

фото ЗакС политика Прокуратура и Рособрнадзор нагрянули с визитом в Европейский университет

Сотрудники прокуратуры и Рособрнадзора пришли с проверкой в Европейский университет. Сведения об этом публикуют петербургские СМИ. Источник "Фонтанка", близкий к вузу, также говорит о визите правоохранителей. В самом учебном заведении пока никак не прокомментировали обозначенную информацию.

По предварительным данным, внеплановая проверка в университете началась после жалобы "некоего гражданина". Речь может идти о законодательстве об экстремизме.

В беседе с Telegram-канало "Ротонда" глава аппарата ректора Алла Самолётова сообщила, что не уполномочена давать комментарии до окончания проверки.

Последний раз университет привлекал внимание правоохранителей в 2016 году после жалобы нынешнего депутата Госдумы Виталия Милонова. Он утверждал, что к нему обратились сами студенты, которых якобы заставляли писать работы в поддержку ЛГБТ-движения.


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