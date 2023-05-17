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Новости 12:35

В центре Петербурга задержали мужчину с плакатом в поддержку политзаключенных

фото ЗакС политика В центре Петербурга задержали мужчину с плакатом в поддержку политзаключенных

Петербургские правоохранители задержали активиста Александра Шахова, который встал на площадь Искусств в одиночный пикет. Как сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на супругу задержанного, на его плакате содержался призыв к освобождению политзаключенных.

Полицейские повезли пикетчика в отдел №78. Туда же отправился адвокат Игорь Скачко.

На мужчину могут оформить протокол по статье о нарушении коронавирусных ограничений (ст. 8.6.1 КоАП Петербурга).

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов


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