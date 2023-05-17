Минцифры: Единый реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву

Руководитель Минцифры Максут Шадаев обозначил срок, к которому должен заработать единый реестр военнообязанных, пишет ТАСС в среду, 17 мая.

"Единый реестр воинского учета заработает к осеннему призыву", - отчитался министр.

Напомним, депутаты Государственной думы одобрили поправки об электронных повестках и едином реестре военнообязанных 11 апреля. На следующий день законопроект поддержал Совет Федерации, после чего документ подписал президент России.

В новых коррективах указывается, что военнообязанных будут вызывать в военкоматы не только бумажными повестками, но и через портал "Госуслуги", а также заказными письмами. Гражданин будет считаться уведомлённым о явке сразу после получения повестки или спустя 7 дней после включения в перечень информации об отправке ему уведомления.

После этого гражданину будет запрещено покидать страну. В случае неявки в военкомат в течение 20 дней, ему также могут запретить управление ТС, получение кредитов, осуществление сделок с недвижимостью, регистрацию ИП либо самозанятым.