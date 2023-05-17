Побивший полицейского петербуржец отделался штрафом

Петроградский районный суд Петербурга приговорил к штрафу в размере 180 тысяч рублей Владимира Спицына, которого преследовали за нападение на полицейского (ч. 1 ст. 318 УК). Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, с учетом периода задержания, а также предварительной меры сумму наказания снизили до 150 тысяч рублей.

Положивший начало делу инцидент имел место в конце марта на улице Красного Курсанта, где Спицын в нетрезвом виде нарушал общественный порядок. При попытке задержания он не менее четырех раз ударил полицейского по разным частям тела, при этом повалив оппонента на асфальт. Потерпевший получил ссадины, что квалифицируется как повреждения, не нанесшие вреда здоровью.

Свою вину фигурант признал. Дело слушалось в особом порядке.