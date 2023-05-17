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Новости 13:51

Путин продлил полномочия 71-летнего главы Росфинмониторинга

фото ЗакС политика Путин продлил полномочия 71-летнего главы Росфинмониторинга

Президент Владимир Путин подписал указ, продлевающий срок нахождения на государственной гражданской службе для главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно его тексту, предельный срок нахождения на госслужбе для чиновника истекает 17 июня следующего года.

Ровно через месяц Чиханчину исполняется 72 года. На своей нынешней должности он работает с 2008 года.

Более пятнадцати лет карьеры Чиханчин посвятил советским и российским органам госбезопасности.

фото: kremlin.ru


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