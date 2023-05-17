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Новости 15:30

Деятельность газозаправочной станции под Петербургом привела к уголовному делу

фото ЗакС политика Деятельность газозаправочной станции под Петербургом привела к уголовному делу

Петербургские правоохранители возбудили уголовное дело в связи с деятельностью газозаправочной станции в поселке Петро-Славянка (Невский район города). Этому предшествовала прокурорская проверка, выявившая множественные нарушения в работе заправки, о чем говорится на сайте региональной прокуратуры.

Дело расследуется по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Силовики установили, что на объекте хранились с коммерческой целью баллоны с пропан-бутаном, кислородом, ацетиленом, углекислотой и техническим газом. Кроме того, пустые баллоны заправляли газом прямо на месте, в нарушение норм безопасности.

После претензий со стороны надзорных органов станция прекратила свою работу. Генеральный директор организации, обслуживавшей объект, получил прокурорское представление.

фото: pixabay


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