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Новости 15:55

Калининградские власти направили 40 млн рублей на отдых для детей участников СВО

фото ЗакС политика Калининградские власти направили 40 млн рублей на отдых для детей участников СВО

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписал постановление, по которому на оздоровительные путевки для детей участников военной спецоперации выделяется 41,3 млн рублей. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернаторского пресс-секретаря Дмитрия Лыскова.

Общую сумму поделили между всеми 22 муниципальными образованиями. На отдых в загородных оздоровительных учреждениях отправятся дети участников боевых действий в возрасте от 6 до 18 лет.

"Ситуация в данном вопросе находится на контроле правительства. С учетом того, что из области некоторые добровольцы уезжают в зону СВО самостоятельно или через другие регионы, их дети не останутся без внимания и заботы государства", - подчеркнул Лысков.

Больше всего денег на путевки (17,6 млн рублей) получила администрация Калининграда.

фото: kremlin.ru


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