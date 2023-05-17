В Петербурге присудили административные аресты нескольким болельщикам "Зенита"

Уличное празднование очередного чемпионства футбольной команды "Зенит" в Российской премьер-лиге, случившееся 13 мая, привело к назначению девяти административных арестов.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, шестерых мужчин после оглашения решения отпустили прямо в зале суда, поскольку двое назначенных суток лишения свободы они фактически отбыли до заседания, в полицейском участке. Протоколы на них составили по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).

Оставшихся троих болельщиков арестовали на 15 суток. Суд установил, что в данном случае имело место выкрикивание нацистских лозунгов, и привлек нарушителей к ответственности по ст. 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).

"Зенит" завоевал чемпионство досрочно, в 26-м туре обыграв в Москве "Спартак".