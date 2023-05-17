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Новости 16:27

В Петербурге на месте бывшей базы отдыха в Комарово построят апарт-отель

фото ЗакС политика В Петербурге на месте бывшей базы отдыха в Комарово построят апарт-отель

Девелоперам, связанным с компанией VALO, разрешили возвести апарт-отель на месте корпусов бывшей базы отдыха "Комарово", передаёт "Деловой Петербург". Объект располагается на улице Отдыха, 6.

Разрешительную документацию на начало строительства получило ООО "Дом отдыха Комарово". Будущий апарт-отель будет состоять из 8 корпусов, рассчитанных на 140 юнитов. Параллельно застройщик возведёт спа-комплекс, уличный бассейн и зоны для отдыха. Продажей, а также управлением объекта, по информации "ДП", будет заниматься компания VALO.

База отдыха "Комарово" открылась в 1946 году. Изначально она предназначалась для Союза работников суда и прокуратуры.


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