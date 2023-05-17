Петербуржцы признали Центральный район самым убранным

Жители Северной столицы считают Центральный район самым ухоженным, следует из данных опроса, который проводил комитет по благоустройству.

Средний балл по оценке района составил 4,4 из 5 возможных. Примечательно, что на протяжении последних трёх лет лидером оставался Фрунзенский район, однако сейчас он скатился почти в самый низ рейтинга. Невский район, наоборот, по сравнению с прошлым годом выбрался из аутсайдеров в десятку лучших.

На втором месте по уровню чистоты — Курортный район, "бронзовое" место за Кронштадтом.

Голосование проводилось в период со 2 по 14 мая. Горожанам необходимо было оценить по пятибалльной шкале состояние районных дворов, зелёных зон, дорог и тротуаров, а также зон у соцучреждений и магазинов.

"Плохие отметки" серьезного наказания не повлекут, однако статус отстающих будет преследовать районы целые полгода. Ведь только осенью мы повторим месячник по благоустройству и снова проведем голосование жителей на самый чистый район", - отчитались в комблаге.