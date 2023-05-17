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Новости 17:17

В петербургском ЗакСе создадут рабочую группу по вопросам вакцинации подростков

фото ЗакС политика В петербургском ЗакСе создадут рабочую группу по вопросам вакцинации подростков

При петербургском парламенте появится рабочая группа, которая займется проблемой вакцинации несовершеннолетних от вируса папилломы человека, передает пресс-служба Мариинского дворца.

Члены группы будут готовить медико-социальное и фармако-экономическое обоснование будущих инициатив, связанных с вакцинацией. Ожидается, что финансирование последней будет учтено в городском бюджете начиная со следующего года.

"Считаю, что безопасная и эффективная вакцинация подростков окажет значительное влияние на продолжительность и качество жизни молодых петербуржцев, а также уменьшит показатель смертности жителей Северной столицы", - прокомментировал событие депутат Александр Ржаненков.

По официальным данным, в городе прививку от папилломы получают не более 3% подростков. Между тем, медицинские специалисты уверены, что привита должна быть как минимум половина представителей возрастной группы от 11 до 13 лет. Это защитит юных петербуржцев от последствий онкогенных штаммов папилломы.


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Упоминаемые персоны
Ржаненков Александр Николаевич 




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