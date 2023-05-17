В рамках антитеррористической безопасности у станций метро устанавливают запрещающие стоянку знаки

В Петербурге у станций метро продолжат устанавливать запрещающую стоянку автомобилей дорожные знаки 5.27 и 5.28, информирует пресс-служба комитета по транспорту.

Так, в мае подобные знаки разместили в непосредственной близости к станциям "Площадь Александра Невского -1, 2".

За соблюдением исполнения правил ПДД следят сотрудники комтранса в совместных рейдах с ГИБДД. На нарушителей составили административные протоколы, в рамках которых им грозит 3 тысячи рублей штрафа.

Установку знаков 5.27 и 5.28 у территорий, примыкающих к вестибюлям станций на площади Александра Невского, ранее одобрила Антитеррористическая комиссия Петербурга.

В скором времени аналогичные знаки появятся у станции "Улица Дыбенко".

Согласно ПДД, дорожный знак 5.27 "Зона с ограничением стоянки" обозначает место, где стоянка более 5 минут запрещена. Знак 5.28 предусматривает конец данной зоны.

Фото: скриншот видеозаписи комитета по транспорту Петербурга