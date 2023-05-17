В Петербурге приведут в порядок скейт-площадку в парке 300-летия и обновят детскую зону в Палевском саду

В Смольном пообещали модернизировать скейт-площадку в парке 300-летия Петербурга, а также привести в порядок детскую игровую зону в Палевском саду, о принятии соответствующих мер заявил петербургский глава Александр Беглов. Уточняется, губернатора об этом попросили сами горожане.

Скейт-площадка в парке 300-летия появилась в 2007 году и с тех практически не обновлялась. Беглов поручил главе комитета по благоустройству Василию Пониделко до конца сентября текущего года привести спортивную зону к надлежащему виду.

Кроме того, к обозначенному сроку должны модернизировать спортивную и детскую площадки в Палевском саду. Беглов дал комблагу указ заменить на них искусственное покрытие, установить современное оборудование и обеспечить доступ на площадки маломобильным горожанам.