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Новости 18:56

МССС объявил конкурс на проектирование коричневой линии метро за 1,85 млрд рублей

фото ЗакС политика МССС объявил конкурс на проектирование коричневой линии метро за 1,85 млрд рублей

Компания "Метрострой Северной столицы" объявила запрос котировок на подготовку документации по проектированию участка Красносельско-Калининской линии петербургского метрополитена от станции "Путиловская" до станции "Каретная". Соответствующая информация появилась в среду, 17 мая, на портале госзаказа. На данную заявку МССС готов потратить 1,82 млрд рублей.

Подрядчику необходимо в срок до 23 августа следующего года сдать проектную документацию, а полностью готовую - до 24 августа 2026 года. Заявки от претендентов принимают до 25 мая.

Участок коричневой линии, о котором идёт речь, предполагает глубокое заложение. Его протяжённость составляет 9,4 км. На нём расположатся четыре будущие станции - "Броневая", "Заставская", "Боровая", и "Каретная" (второй вариант названия "Обводный канал-2") - с вестибюлями. Расчётный пропуск на каждой станции - 32 пары 8-вагонных поездов ежечасно.

"Предусмотреть за станцией "Каретная" путевое развитие для обеспечения возможность продления линии в северном направлении", - уточнили в МССС.


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