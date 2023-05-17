МССС объявил конкурс на проектирование коричневой линии метро за 1,85 млрд рублей

Компания "Метрострой Северной столицы" объявила запрос котировок на подготовку документации по проектированию участка Красносельско-Калининской линии петербургского метрополитена от станции "Путиловская" до станции "Каретная". Соответствующая информация появилась в среду, 17 мая, на портале госзаказа. На данную заявку МССС готов потратить 1,82 млрд рублей.

Подрядчику необходимо в срок до 23 августа следующего года сдать проектную документацию, а полностью готовую - до 24 августа 2026 года. Заявки от претендентов принимают до 25 мая.

Участок коричневой линии, о котором идёт речь, предполагает глубокое заложение. Его протяжённость составляет 9,4 км. На нём расположатся четыре будущие станции - "Броневая", "Заставская", "Боровая", и "Каретная" (второй вариант названия "Обводный канал-2") - с вестибюлями. Расчётный пропуск на каждой станции - 32 пары 8-вагонных поездов ежечасно.

"Предусмотреть за станцией "Каретная" путевое развитие для обеспечения возможность продления линии в северном направлении", - уточнили в МССС.