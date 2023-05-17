В России подорожали капуста, морковь, лук и полет в эконом-классе

Росстат изучил изменения цен на потребительском рынке с 11 по 15 мая. Товары и услуги всех типов подорожали за выбранный период на 0,04% (на прошлой неделе показатель был нулевым). С начала января инфляция насчитывает 2,15%.

Наибольший рост в розничной цене продемонстрировали капуста (+14,87%), морковь (+3,85%), лук (+3,62%), картофель (+1,64%), сахар (+1,1%) и курица (+0,96%).

Напротив, сильнее всего остального подешевели за последнюю неделю огурцы (-9,23%), помидоры (-4,25%), яйца (-1,61%), бананы (-0,92%), гречка (-0,88%) и подсолнечное масло (-0,64%).

Из непродовольственных товаров прежде всего подорожали женские колготки (+0,47%), детские кроссовки (+0,34%), детские футболки (+0,33%), сухой корм для домашних животных (+0,22%), автомобильный бензин (+0,18%) и сигареты (+0,17%).

Полет в эконом-классе самолета за неделю подорожал в среднем на 3,42%.

В свою очередь, Минэкономразвития 17 мая сообщает, что инфляция в годовом выражении составила 2,34%.