У петербургской активистки провели обыск из-за переписок в Telegram-чатах

В Петербурге силовики пришли к активистке Дарье Наранович, а также в квартиру ее матери, о чем пишет правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на ее подругу.

Закончив обыск, правоохранители повезли Наранович вместе с мужем на допрос в Следственный комитет, после чего отпустили.

Дело, в рамках которых велись обыски и допрос, расследуется по статьям об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) и склонении к организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК). Оно возбуждено в отношении неустановленных лиц из-за сообщений в ряде Telegram-чатов.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

UPD 19:45 При обыске из квартиры Наранович и ее мужа изъяли три десятка наклеек пацифистского содержания. Вдвоем они проходят по делу в качестве свидетелей.