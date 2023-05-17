ГИК проведет обучающие семинары для новых председателей УИК

Санкт-Петербургская избирательная комиссия устроит семинар-совещание для председателей участковых избирательных комиссий в целях обучения членов УИК. Организацией мероприятий займется ООО "Ликерия" за 153 тысячи рублей. Эта компания уже сотрудничала с Горизбиркомом. Например, проводила КВН для молодежи по избирательному праву за четверть миллиона рублей.

Для глав комиссий изготовят постановочный обучающий получасовой видеоролик, методические материалы и организуют мероприятия на четырех площадках. По итогу каждого собрания должен быть подготовлен фотоотчет. В части съемки ролика на исполнителе лежит сугубо техническая задача. Сценарий (в аукционной документации его содержание не раскрывается), диктор для закадрового голоса, текст титров и даже актеры будут подготовлены Горизбиркомом. Видео будут показывать в КДЦ "Московский", КДЦ "Троицкий" и администрациях Петроградского и Приморского районов. После просмотра записи участники семинара обсудят увиденное с практикующими специалистами в области избирательного права. На каждой площадке должно быть не менее двух экспертов.

Отметим, что опытные специалисты по избирательному праву есть в руководстве КДЦ, где планируется провести семинары. Центр "Московский" возглавляет экс-замглавы ГИК Алла Егорова, а в "Троицком" директором числится бывший член ТИК № 23 Марина Букина.

Напомним, 10 мая в Петербурге закончился прием предложений кандидатур в составы участковых избирательных комиссий. Всего планируется включить в УИК порядка 21 тысячи человек.

Константин Леньков