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Новости 20:14

Замминистра из архангельского правительства отправили в СИЗО по делу о 18 млн рублей

фото ЗакС политика Замминистра из архангельского правительства отправили в СИЗО по делу о 18 млн рублей

Суд в Архангельской области постановил заключить под стражу заместителя министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса региона Кирилла Шаповалова, о чем сообщает ТАСС. Чиновника преследуют по двум коррупционным статьям: особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК) и получение крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК). 

По версии следствия, Шаповалов и его коллеги сговорились с ООО "Экоинтегратор", которому региональное министерство необоснованно выдавало субсидию на возмещение недополученных доходов. Документы на получение субсидии, которая перечислялась в 2020-2023 годах ежемесячно, были сфальсифицированы. Таким способом компания получила на свои счета примерно 18 млн рублей, в дальнейшем похищенных.

За взятку в размере 585 тысяч рублей от "Экоинтегратора" чиновник не позволял своим подчиненным проверить обоснованность получения компанией регулярной субсидии. Под арестом он пробудет как минимум до 15 июля.


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