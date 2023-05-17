В результате ДТП на севере Петербурга полицейская машина повисла на заборе

В Приморском районе Петербурга вечером 17 мая произошла авария с участием двух автомобилей Hyundai, один из которых оказался автомобилем регионального главка полиции.

Как сообщает портал 78.ru со ссылкой на очевидцев происшествия, возле станции метро "Беговая" в полицейский седан влетела машина с женщиной за рулем. От удара служебный автомобиль въехал в ограждение и даже повис на нем. Вскоре транспортное средство эвакуировали. На место вызвали реанимацию, которая констатировала отсутствие пострадавших

Тем временем, ГУ МВД по Петербургу, как сообщает его пресс-служба, начало проверку ДТП с участием собственного сотрудника. Известно, что за рулем другого Hyundai находилась водитель 1985 года рождения.