У математика Лобанова и участников "Съезда народных депутатов"* проходят обыски

В пяти российских регионах проходят обыски у членов съезда "Съезда народных депутатов"*, которых силовики именуют "соратниками" оппозиционного политика Ильи Пономарёва**, пишет Telegram-канал "112".

Сообщается об обысках у математика, экс-кандидата в Госдуму Михаила Лобанова: ему выломали дверь в квартиру, после чего он перестал выходить на связь. Сам он ранее называл свою связь с Пономарёвым** "выдуманной".

"Никакого отношения к Пономарёву** и его проектам не имеет", - написано в Telegram-канале математика.

Также полиция нагрянула домой к членам партии "Яблоко" Галине Фильченко и Михаилу Хананашвили. Они, как указывается, принимали участие в "Съезде народных депутатов"*.

*Генпрокуратура признала нежелательной в РФ организацию "Съезд народных депутатов" ("Kongres Deputowanych Ludowych")

**Минюст внёс Илью Пономарёва в единый реестр иностранных агентов