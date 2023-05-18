Аукцион по поставке 116 трамваев в Петербург признали не состоявшимся

Петербургскому ГУП "Горэлектротранс" не удалось заключить контракт на поставку 116 трамваев за 16,5 млрд рублей: аукцион признали несостоявшимся. Информация доступна на портале госзакупок.

Единственную поданную заявку сочли не соответствующей заявленным критериям.

Комиссия по вопросу закупки заседала накануне, 17 мая. Как итог, торги признали недействительными. На конкурс заявился лишь один претендент в лице "ПК Транспортные системы" ("ПК ТС").

"Фонтанка" со ссылкой на источник пишет, что в документации, поданной поставщиком, выявили ряд ошибок, которые, как обещается, "будут исправлены к моменту повторного объявления аукциона".

"Горэлектротранс" нуждается в 116 трёхсекционных, двухсекционных и односекционных низкопольных трамваях.