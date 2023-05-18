Депутаты Петербурга изменили городские законы о выборах

Законодательное собрание Петербурга на заседании 18 мая в третьем чтении приняли изменения в законы о выборах в городе. Правки вносятся в документы о территориальных избирательных комиссиях, о Санкт-Петербургской избирательной комиссии, о выборах губернатора, о муниципальных выборах и о выборах депутатов ЗакСа.

Согласно законопроекту, в указанных законах исключается понятие "избирательная комиссия муниципального образования". Ранее их ликвидировали федеральным документом. Полномочий муниципальных избиркомов передают другим комиссиям.

Также проект закона устанавливает, что на муниципальных выборах избирательный участок может быть создан с числом избирателей более трех тысяч. Это надо будет согласовывать с Санкт-Петербургской избирательной комиссией и Центризбиркомом.

В законе о выборах губернатора решили убрать упоминание о том, что руководитель города избирается на срок в 5 лет и не может занимать пост более двух сроков подряд. В федеральный закон ранее внесли изменения, что глава региона избирается на 5 лет и количество переизбраний не ограничено. Также в ФЗ прописано, что руководить субъектом не может человек, которого уже сняли с аналогичной должности - в петербургском законе это тоже указали. Запрещается избираться губернатором Петербурга человеку, который менее 5 лет назад осужден по экстремистской статье или был причастен к организации, которую ликвидировали за экстремизм или терроризм.

В законе о выборах главы Петербурга также добавили возможность введения трехдневного голосования, которое можно проводить вне помещений. Решение о многодневном голосовании должно быть принято не позднее 10 дней после назначений самих выборов, уточняется в законопроекте. Аналогичные изменения ранее внесли в документ о выборах депутатов ЗакСа.

Законопроектом предлагается прописать в документах, что о статусе иностранного агента кандидат должен упоминать на агитации, в подписных листах и других бумагах. Также петербургские законы редактируются из-за изменения федеральных норм о наблюдателях на выборах и членах комиссий с правом совещательного голоса.

София Саттарова