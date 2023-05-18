В России начали закрываться авторизованные сервис-центры Apple

Авторизованные сервис-центры для техники Apple начали покидать отечественный рынок, информируют "Известия".

Среди прочих, закрылись АСЦ MacLabs в Москве и петербургское отделение B2X. В свою очередь столичная компания "Бробролаб" обратилась к своим клиентам с призывом помочь со сбором средств для продолжения работы.

По версии опрошенных "Известиями" экспертов, проблема напрямую связана с европейскими санкциями. Ещё в марте прошлого года многие страны ЕС перестали поставлять в РФ комплектующие для техники, что в первую очередь отразилось на пользователях Apple.

Согласно прогнозам, в скором времени закроются все некрупные сервисы, не принадлежащие ритейлерам. Это обусловлено тем, что количество техники Apple на гарантии сокращается, а ремонт, как следствие, всё дорожает.