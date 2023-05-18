С начала года почти 10 тысяч петербургских автовладельцев оштрафовали за незаконную парковку

С начала текущего года в Петербурге вынесли 9 874 постановления в отношении владельцев автомобилей, которые оставили свои машины на газоне или заблокировали въезд на мусорные площадки. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Анатолия Повелия. Сумма назначенных штрафов составила более 100 млн рублей.

Правонарушения фиксируются автомобилями ГАТИ, на которых установлены специальные камеры. Каждый день по 15 машин инспекции выезжают для проверки соблюдения норм законодательства.

"Парковка на газонах, у контейнерных площадок, у входов в здания существенно затрудняет работу коммунальных служб. С 1 мая данные нарушения специалисты ГАТИ стали фиксировать в круглосуточном режиме", - поделился Повелий.

Маршрут автотранспорта ГАТИ следует не только по наиболее проблемным адресам, но также согласно жалобам горожан, оставленных на сайте инспекции.

Повелий также указал на важность "стимулирования" владельцев территорий, на которых часто фиксируются правонарушения, принимать меры к ликвидации "стихийных парковок".